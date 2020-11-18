Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев ( 1 213), Днепропетровской (1023) и Черкасской (800) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 18 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 213 человек, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 53 855 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1013 человек, за прошедшие сутки - 23. С начала эпидемии выздоровели 19 556 пациентов.

По состоянию на 18 ноября количество активных больных в Киеве составляет 33 716 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 17 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1143 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1023 человека. Общее количество инфицированных - 23 900. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 619 человек, за минувшие сутки - 19. С начала эпидемии выздоровели 9 855 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 13 771.

В Черкасской области коронавирусом заболели 800 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 15 033 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 7 503 пациента. Количество активных больных на Черкасщине составляет 7 381 человек.