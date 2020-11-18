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Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук

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Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук
Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему не голосовали за отмену карантина выходного дня. В партии не видят юридического смысла в постановлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, отмена карантина - прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

Напомним, вчера Верховная Рада не поддержала проект постановления №4381, который рекомендует Кабинету Министров отменить карантин выходного дня.

Также читайте: В СН не обсуждали поддержку постановления Рады об отмене карантина выходного дня: это будет свободное голосование, - нардеп Кравчук

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Президент -Зеленский
    Парламентское монобольшинство - Зеленского
    Кабинет Министров - Зеленского
    Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
  • Ан Мур
    а ніби уряд України не підконтрольний Верховній Раді, коаліції... як прописано в Конституції...

    Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
    Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
    73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
  • Oljik
    Зеленський по своїй суті - понос.
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