Карантин выходного дня поможет остановить стремительное распространение COVID-19 и снизит нагрузку на систему здравоохранения, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения рассказали об ожиданиях от карантина выходного дня. Решение об ограничениях принималось с учетом мнений и рекомендаций украинских эпидемиологов и врачей-практиков.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных".

"Если говорить об ожиданиях, то при условии соблюдения предусмотренных карантином выходного дня ограничений, нам удастся остановить стремительное распространение COVID-19 за счет уменьшения количества социальных контактов", - сказал Ляшко.

По его словам, карантин выходного дня также позволит сдержать нагрузку на систему здравоохранения, ведь сегодня наблюдается значительный рост числа новых случаев коронавируса.

Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.

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Ранее в правительстве объяснили усиление карантина в Украине. Власть хочет разорвать цепочку заболеваемости.

Кроме того, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек.