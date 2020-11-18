Новости • Коронавирус и карантин

Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование

5 37116
Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование
Однократная большая доза витамина D3 никак не повысила выживаемость и не облегчила течение заболевания у "тяжелых" пациентов с COVID-19

Однократная большая доза витамина D3 практически не влияет на выздоровление "тяжелых" пациентов с коронавирусной болезнью. Ученые из Университета Сан-Паулу пишут в препринте статьи на medRxiv, что использование добавок витамина D3 для дополнительного лечения пациентов такого типа себя не оправдывает, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

С 2 июня по 7 октября было проведено рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование среди 240 "тяжелых" больных. 90% требовали кислородной терапии. Средний возраст – 56 лет, 56% мужчины. Половине из них на 10-й день после появления симптомов дали перорально разовую дозу D3 в объеме 200 000 МЕ (около 5000 мкг), еще 50% получили пустышку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Применение антибиотиков в Украине в течение этого года выросло почти в 40 раз, - Ляшко

Результаты: продолжительность пребывания в больнице после дозы – семь суток в обоих группах, смертность – 7,0% (5,1% у плацебо-группы), поступление в реанимацию – 15,8% (21,2%), потребность в ИВЛ – 7,0% (14,4%).

Авторы делают выводы: прием витамина повышал уровень кальцидиола (основной метаболит витамина D3) в крови, но не сокращал продолжительность пребывания в больнице и не демонстрировал какие-либо другие клинически значимые результаты по сравнению с плацебо.

Витамин D3 не помогает при тяжелом течении COVID-19, - исследование 01

Авторы констатируют, что относительно высокие дозы витамина D3 могут хорошо переноситься и не иметь побочных эффектов у пациентов с COVID-19.

Между тем, витамин D3 сам по себе неактивен. Для перевода его в организме в активную форму – кальцидиол – требуется несколько дней. При приеме внутрь D3 либо превращается в кальцидиол, либо (при больших дозах) перераспределяется в жир, из которого затем медленно высвобождается с течением времени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Итальянские ученые выявили антитела к COVID-19 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года: "Нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений"

Авторы подчеркивают, что они исследовали влияние разовой крупной дозы D3 на тяжелых больных, и говорят, что эффект профилактических и лечебных добавок D3 при первых же симптомах ковида (особенно в легких/средних случаях) нужно проверять отдельно.

Ранее пилотное исследование испанских медиков показало, что введение большой дозы кальцидиола "значительно снизило потребность госпитализированных пациентов в реанимации".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Попробуйте витамин Д4. Пока дают гранты - можно пробовать. Закончатся витамины группы Д - переходите на тестирование огуречного рассола в разных концентрациях. Человечеству важно знать как реагирует ковид на рассол от малосольных огурцов с минорной инфузией капсаицина (с красным перчиком).
  • Україна ЮА
    то шо тепер "плацебом" лікуватися? Вже 9 місяців ця зараза вирує у світі а лікарі все ніяк згоди не дійдуть щодо протоколу лікування. Та за 9 місяців дитина з нічого з"являється на світ , а вони ліків не можуть ніяк придумати (((
  • glebbest
    Вирус герпеса известен 2000+ лет. И тоже надёжного лекарства до сих пор не найдено.

    Правда в том, что 99.99% врачей - это всего лишь шарлатаны-шаманы, выполняющие некие последовательности действий, придуманные другими. А вся наука на 99.9999% - это всего лишь "метод научного тыка", совмещённый с "методом полного перебора".

    И весь "технический прогресс" последних 200 лет осуществлён просто потому, что излишков экономической деятельности человечества начало хватать на экспоненциальное увеличение количества "перебирающих" и "тыкающих", что позволяет хоть какие-то результаты получать чаще, чем 200 лет назад.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости