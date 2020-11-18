"Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство", - "слуга народа" Корниенко

Пока существует монобольшинство в Верховной Раде, никаких коалиционных переговоров проходить не может.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство – фракция с правом коалиции", - отметил Корниенко.

Замглавы фракции напомнил, что во фракции по-прежнему 246 человек.

"Несмотря на все наши политические противоречия и ругань до хрипоты на ток-шоу в телевизионных эфирах, мы можем все-таки находить общие точки при принятии важных для страны решений. В ответственные моменты можем объединяться и вместе идти дальше", - отметил Корниенко.

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