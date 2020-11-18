Первый снег в Киеве: за ночь патрульные оформили почти полсотни ДТП
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В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-за первого снега в этом сезоне.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщила патрульная полиция столицы.
"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших", - рассказали в патрульной полиции.
Больше всего аварий зафиксировали в Оболонском районе столицы — 10, а меньше всего в Подольском — 1.
В патрульной полиции призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.