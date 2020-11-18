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Первый снег в Киеве: за ночь патрульные оформили почти полсотни ДТП

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Первый снег в Киеве: за ночь патрульные оформили почти полсотни ДТП
В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-за первого снега в этом сезоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщила патрульная полиция столицы.

"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших", - рассказали в патрульной полиции.

Больше всего аварий зафиксировали в Оболонском районе столицы — 10, а меньше всего в Подольском — 1.

В патрульной полиции призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Дело не во влажности и морозце, а в пустой голове.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Мені ось цікаво, а в нашій країні хоч сонце без Петра сходить? Бо Ви свого кумира вже тулите де треба і не треба.
  • Лысый коротышка
    Певен, що половина ще на літній гумі, а половина нездатна швидко зрозуміти, що вже не літо. Вже давно вночі мінус. Я ще півтора тижні назад гуму поміняв.
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