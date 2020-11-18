В МВД за сутки 397 случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений

За сутки зарегистрированы 397 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один правоохранитель умер от осложнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+38), в Запорожской области (+27) и в Киеве (+47).

С начала пандемии коронавирусом заболели 18 740 сотрудников МВД, выздоровели - 17 782, умерли - 55.

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