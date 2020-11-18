Рада не будет уходить на карантин, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада на карантин не уйдет.

Об этом сказал Корниенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" передает Цензор.НЕТ .

"Рада не может уйти на карантин. Это такой орган, который должен работать постоянно. У нас есть опыт этой весны, когда мы немного меняли календарный план и работали в формате внеочередных заседаний", - сказал Корниенко.

По его словам, пока идет бюджетный процесс, и существуют другие задачи, требующие срочного решения, парламент будет работать в формате комитетов, внеочередных заседаний, календарного плана сессии.

Он также рассказал, что секретариаты комитетов уходят незамедлительно на самоизоляцию, если есть заболевшие.

Корниенко отметил, что в Верховной Раде проводятся все противоэпидемиологические мероприятия, во время каждого перерыва пленарного заседания зал кварцуют, все дезинфицируют.

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