В "Укравтодоре" нет системной коррупции, в этому году "старые схемы" впервые не сработали, - Кубраков

Глава Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Александр Кубраков заявил, что в его ведомстве отсутствует системная, централизованная коррупция.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Подводя итоги работы в 2020 году, Кубраков отметил, что "впервые "старые схемы" не сработали".

"Ранее любой подрядчик мог договориться с заказчиком работ и выиграть тендер просто потому что он "свой". В 2020 году появилась Методология закупок в дорожной отрасли, созданная по примеру тендеров Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР. Методологию разработала рабочая группа при Минэкономразвития с участием общественных организаций, государства и бизнеса", - написал глава "Укравтодора".

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Кубраков также подчеркнул, что в "Укравтодоре" "нет системной, централизованной коррупции".

"Мы внедряем антикоррупционные меры предосторожности там, где видим риски, и мы будем совершенствовать свою антикоррупционную политику. Когда мы видим признаки коррупционных злоупотреблений - сообщаем правоохранителям, инициируем увольнения", - указал глава "Укравтодора".

По словам Кубракова, в 2020 году на объекты "Укравтодора" впервые были привлечены компании независимого технадзора.

"Ранее качество работ контролировала или сама служба дорог, или ГП "Доркачество". В этом году нам удалось привлечь на ключевые объекты "Большого строительства" компании из Австрии, Франции, Польши, Турции. Каждый третий километр дорог имеет независимый контроль, и эта цифра должна вырасти в следующем году", - отметил чиновник.

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"Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия", - подытожил Кубраков.

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".





