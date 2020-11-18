Новости • Агрессия России против Украины

СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся

2 95719
СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся
Верхняя палата парламента Российской Федерации дал президенту РФ Владимиру Путину разрешение разместить в Нагорном Карабахе "миротворцев" с вооружением и спецтехникой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Согласно Конституции РФ, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские "миротворцы" и так уже находятся в Нагорном Карабахе.

Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что Владимир Путин якобы имел право оперативно ввести военнослужащих в Карабах без согласия Совфеда "из-за того, что там погибли россияне".

Мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Также на Цензор.НЕТ: Турция направляет военнослужащих в Азербайджан

Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Хороший российский миротворец - дохлый российский миротворец
    СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 6722
  • violator
    У Нагірному Карабасі група вірмен обстріляла російських військових.
    Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
    Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
  • ХОРТ
    Будь яка війна завжди смердить кацапськими онучами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости