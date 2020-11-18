СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся

Верхняя палата парламента Российской Федерации дал президенту РФ Владимиру Путину разрешение разместить в Нагорном Карабахе "миротворцев" с вооружением и спецтехникой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Согласно Конституции РФ, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские "миротворцы" и так уже находятся в Нагорном Карабахе.

Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что Владимир Путин якобы имел право оперативно ввести военнослужащих в Карабах без согласия Совфеда "из-за того, что там погибли россияне".

Мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

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