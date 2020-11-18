В Раде создана рабгруппа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по КС и е-декларированию, - "слуга народа" Совгиря. ДОКУМЕНТ

В Верховной Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины, сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Распоряжением заместителя председателя Верховной Рады (и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. – Ред.) создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающихся электронной декларирования и организации деятельности Конституционного суда", - написала Совгиря на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованной скрин-копии распоряжения, в состав рабочей группы вошли: глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (глава рабгруппы), Ольга Совгиря (заместитель), глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, нардеп "ЕС" Руслан Князевич, первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики ("Голос") Ярослав Юрчишин, нардеп из фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Антонина Славицкая, нардеп от группы "Доверие" Николай Бабенко и нардеп от группы "За майбутнє" Тарас Батенко.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.