После доведения до банкротства энергорынка НКРЭКУ взялась за уничтожение промышленности, - эксперт

Очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг уничтожит промышленность и малый и средний бизнес.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

"НКРЭКУ неутомимо идет к своей цели. Вслед за фактическим доведением до банкротства энергорынка "регулятор" подобрался к основанию бюджета Украины - бизнесу, промышленности. Давнишняя идея НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" будет реализована в 2021 году", - написал Корольчук.

Он напомнил, что в текущем году НКРЭКУ уже поднимала тариф на передачу тока в июле со 155 до 240 грн / МВт, или на 54%, а с 1 декабря планирует повысить его еще на 30%. Таким образом, по словам эксперта, в течение года тариф на передачу электроэнергии вырастет более чем в два раза.

Корольчук также отметил: от повышения тарифа на передачу электроэнергии пострадал не только бизнес, но и население, ведь увеличенные расходы на ток предприниматели заложили в цену своей продукции и услуг.

"Население уже скоро как полгода по полной программе оплачивает тариф на передачу, который все предприятия "зашивают" в свои затраты. Благотворительностью никто не заниматься не будет. Однако, для населения конечно виноват "рядовой" владелец кафе, потому что поднял цену на шаурму, а не делекий и таинственный НКРЭКУ", - подытожил эксперт.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы, падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.