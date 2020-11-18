Оптовые цены на электроэнергию меняются из-за сезонного роста потребления, - Чех

Колебания оптовых цен на электроэнергию вызваны сезонным ростом потребления.

Об этом написал экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех на своей странице в Facebook.



По его словам, увеличение цен на электроэнергию связано в первую очередь с ростом спроса, который традиционно появляется в осенне-зимний период.

"С приходом устойчивого похолодания вырос спрос на электроэнергию. С 1 по 13 ноября суточное потребление в Украине выросло на 59 762 мВт-ч (16%), с 380 050 мВт-ч за 1 ноября до 439767 мВт- ч за 13 ноября ", - написал Чех.



Он отметил, что рост потребления должен был бы в большей степени покрываться Энергоатомом за счет производства трех атомных энергоблоков, которые на начало месяца находились в плановых ремонтах. Однако два блока Запорожской АЭС были переведены из планового в аварийный ремонт, а один энергоблок был введен в работу с опозданием на 12 дней. Как результат, покрытие возросшего спроса на электроэнергию в объеме около 48 000мВт-ч в сутки, который должен обеспечивать Энергоатом, из общего роста 59762 мВт-ч взяла на себя тепловая генерация.



Чех также обратил внимание, что сезонные колебания цен на энергетических рынках произошли не только в Украине, но и в других европейских странах, в частности в Румынии и Венгрии за первые две недели ноября цены на ток выросли на 21-26%, в то время как в Украине - на 17%.

По оценке эксперта, наибольший выигрыш от роста объемов производства тока в нынешней ситуации получила компания "Центрэнерго", которая увеличила генерацию на 69% (с 26 000мВт-ч до 44 000мВт-ч ежесуточно).