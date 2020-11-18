В ВСУ зафиксирован 25-й летальный случай от коронавируса, за сутки выявили 148 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 18 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусм SARS-CoV-2 болеют 2443 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели 5719 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 379 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 164 человека.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 25-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащий ВС Украины заболел 12.11.2020 г. и по собственному желанию был госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней с диагнозом: COVID-19. Негоспитальная двусторонняя полисегментарная (вирусно-бактериальная) пневмония. Положительный результат теста от 12.11.2020 г. Несмотря на проведение лечебных мероприятий 17.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, началась интенсивная терапия, но, к сожалению, она не дала положительного результата. Военнослужащий ВС Украины имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, за прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находятся 143 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.