Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть интересные обращения относительно вопросов диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы, - из рабочих командировок, отдыха - заставляют проходить платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", - подчеркнул замглавы Минздрава.
По словам Кучера, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.