Новости

Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер

2 01821
Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер
Граждане Украины не обязаны проходить тест на коронавирус для того, чтобы вернуться на Родину.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил замминстра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть интересные обращения относительно вопросов диагностики, когда наших граждан, возвращающихся из-за границы, - из рабочих командировок, отдыха - заставляют проходить платный тест в аэропорту. В частности, был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", - подчеркнул замглавы Минздрава.

По словам Кучера, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту.

Читайте также: В бюджете-2021 на медицину выделяют слишком мало денег, - Степанов

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Конечно не должны, ведь усі ми презеденти і це істи на!!!
    Граждане Украине, возвращающиеся из-за границы, не должны принудительно сдавать тест на коронавирус, - замглавы Минздрава Кучер - Цензор.НЕТ 1689
  • Підлога Маккартні
    то приложение дия до одного места) Даже если б оно геолокацию мусорам отправляло в систему, то мобилу можно просто оставить дома и идти по делам. єто первое
    Поперся за кордон в намера в Ихипет - ты же делаешь тест, шоб шикарнуть в ателе? Отож. Таки будь добр по возвращению тоже тест пройди, не обеднеешь. это второе.
    Ну а третье это не фиг шастать во времена пандемии короно вириса!!!
  • Веретено
    ну і шо треба у такому випадку робити? недодєлана стаття!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости