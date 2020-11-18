Демограф Ракша о масштабах COVID-19 в РФ: за апрель-октябрь избыточная смертность 165 тыс. чел. Ноябрь может стать рекордным по смертям с периода голода 1947 года

По самым оптимистичным прогнозам к концу года Россия будет иметь 250-260 тысяч избыточных смертей (больше, чем в прошлые годы), или даже около 300 тысяч избыточных смертей.

Цитату заявления Ракши опубликовал блогер Николай Подосокорский, передает Цензор.НЕТ.

"Независимый демограф Алексей Ракша, уволенный из Росстата за сомнения в достоверности публикуемых данных по смертности от COVID-19, в интервью интернет-изданию "Доктор Питер": "Самый важный показатель итогового влияния вируса на людей — именно избыточная смертность. Это самый честный, самый правильный и простой показатель, который пока было невозможно подделать и сфальсифицировать. Это просто число умерших без указания причин смерти, то есть даже как-то вольно трактовать эти причины не получится. Самыми пострадавшими от пандемии сегодня считаются страны Латинской Америки — в Перу и Эквадоре умерших в два раза больше, чем в прошлые годы. В Мексике — в полтора раза. Это, конечно, совсем уже страшный сценарий, но Россия может войти в число мировых лидеров по избыточной смертности, которая растет во всем мире, но у нас быстрее. Сейчас мы уже обогнали США, Италию, Францию, Бельгию и, возможно, Великобританию. Впереди Испания, в которой была очень сильная первая волна. В худшем варианте, мы ее тоже обгоним по избыточной смертности.

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По самым оптимистичным прогнозам к концу года мы будем иметь 250-260 тысяч избыточных смертей, но я думаю, что ожидать надо будет около 300 тысяч. Число умерших в октябре-2020 в России, скорее всего, вырастет на 48 тысяч, или 31% по сравнению с октябрём-2019. Итого за апрель-октябрь избыточная смертность может составить около 165 тысяч человек. В ноябре ситуация будет, скорее всего, еще хуже и мы превысим порог в 220 тысяч избыточных смертей. Ноябрь вообще может стать рекордным из всех месяцев года по числу умерших за всю историю с голода 1947 года. Таким образом, в этом году мы можем выйти на естественную убыль (разность между числом рождений и смертей) около 600-650 тысяч, и на избыточную смертность порядка 250-330 тысяч за весь год по сравнению с прошлым. Очень печальный год получится с точки зрения демографии.

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Почти половина смертей из-за ковида переносится в документах на другие нозологии уже на первом этапе — в больницах. А второй фильтр — это сайт "Стопкоронавирус.рф". В результате мы видим эти куцые цифры, например, в Кировской или Липецкой области, или в Башкортостане на протяжении многих (до 21) дней умирает только по одному человеку в сутки, что выглядит полной чушью. Росстат прекратил публиковать информацию о других причинах смерти еще в апреле. Данные о том, сколько человек умерли от ковида, с ковидом и от пневмоний Росстат ежедневно отправляет в правительство в секретном режиме. Уже больше десятка ЗАГСов в стране прекратили публиковать статистику по смертности, как только ситуация стала ухудшаться. Окончательные данные по количеству смертей в России будут готовы к 15 июня 2021 года: после завершения года Росстат пересортирует полученные данные из системы ЕГР ЗАГС уже по дате смерти, а не по дате регистрации актов о смерти в органах ЗАГС. Эту информацию можно получить только по запросу, ее нет в публичном доступе", - цитирует Ракшу Подосокорский.



