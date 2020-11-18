Десантника Горошко, который погиб в зоне ООС, похоронят во Львове

Прощание с Иваном Горошко состоится завтра в 12:00 в гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Прощание начнется завтра в 12.00 в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). После этого Героя похоронят на Лычаковском кладбище. Прощальные мероприятия пройдут с соблюдением карантинных ограничений, поэтому всех просят быть на расстоянии друг от друга и в средствах защиты, обязательно - в масках или респираторах", - сказано в сообщении горсовета.

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Иван Горошко погиб 16 ноября в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря. Обстоятельства его гибели выясняются.

Иван - уроженец Кировоградской области. Во Львове у военнослужащего осталась жена, которая ждет ребенка.