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Десантника Горошко, который погиб в зоне ООС, похоронят во Львове

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Десантника Горошко, который погиб в зоне ООС, похоронят во Львове
Прощание с Иваном Горошко состоится завтра в 12:00 в гарнизонном храме св. апостолов Петра и Павла. После этого его похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Прощание начнется завтра в 12.00 в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11). После этого Героя похоронят на Лычаковском кладбище. Прощальные мероприятия пройдут с соблюдением карантинных ограничений, поэтому всех просят быть на расстоянии друг от друга и в средствах защиты, обязательно - в масках или респираторах", - сказано в сообщении горсовета.

Также на Цензор.НЕТ: В зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко. ФОТО

Иван Горошко погиб 16 ноября в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря. Обстоятельства его гибели выясняются.

Иван - уроженец Кировоградской области. Во Львове у военнослужащего осталась жена, которая ждет ребенка.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Його вбило зеліне перемир'я.
    Навіть факт злочину русні наш през приховує.
    От життя... Військові гинуть за державу, а вона їх кидає.
  • Nikolai Chizhevsky
    Обстоятельства его гибели выясняются-это уже не случайность а правило и главное зебильная власть покрывает орков и не обвиняет их в убийстве и в официальном утреннем отчете ООС о смерти ни слова,отдельно в новостях появилась инфа только
  • Чайка Київ
    Десантника Горошка, який загинув у зоні ООС, поховають у Львові - Цензор.НЕТ 7043
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