МИД готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы Санду, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над организацией визита в Украину новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Об этом рассказал в эфире "Сниданка с 1+1" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Он считает знаковым то, что первые телефонные разговоры Санду провела с президентами Украины и Румынии.

"Наш президент пригласил ее посетить Украину, поэтому мы уже работаем над организацией этого визита", - сказал Кулеба.

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Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.