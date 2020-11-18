Более 140 писателей Беларуси призывают Лукашенко прекратить репрессии

Более 140 белорусских писателей, в том числе Светлана Алексиевич, Владимир Орлов и Владимир Некляев, призывают захватившего власть в стране "президента" Александра Лукашенко прекратить репрессии.

Открытое письмо литераторов опубликовано на сайте Союза белорусских писателей, сообщает Цензор.НЕТ.

"Государство игнорирует основные права человека. Против виновных в убийствах и нанесении увечий не было возбуждено уголовных дел. Разрешены избиения связанных задержанных, что запрещено международной правовой практикой даже в отношении военнопленных", - утверждают авторы послания.

Писатели отмечают, что эскалация насилия, безнаказанность, лишение белорусов основных конституционных прав приводят к глубокому долговременному национальному кризису во всех сферах общественной жизни: экономическому дефолту, международной изоляции, падению Беларуси на дно цивилизационного рейтинга.

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"Мы… обращаемся к властям, руководителям государственных структур, сохранившим здравый смысл чиновникам с требованием: … немедленно прекратите массовые репрессии, издевательства над людьми, которые хотят перемен, признайте свое поражение и примите волю народа!" - говорится в письме.