За сутки от коронавируса в Киеве умерли 23 человека, 430 - выздоровели, выявили рекордные 1 213 случаев, - Кличко

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве уже 53 855.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве - 1 213 больных. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 013 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 53 855", - отметил мэр.

Среди заболевших: 673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 51 девочка от 25 дней до 17 лет. А также 451 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 38 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 94 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус побороли 19 556 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 169, Подольском - 160, Деснянском районе - 137 случаев.

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