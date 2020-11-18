Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев
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Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.
Программа была запущена в сотрудничестве с Советом по международным исследованиям и обменам (IREX) - международной организацией, которая занимается проблемами образования и развития. На программу, которая как предполагается будет действовать 2 года, планируется выделить 2 млн долларов.
"Это сплотит внутренне перемещенных лиц в Украине, а также повысит устойчивость общества перед лицом агрессии России", - сказано в сообщении.
Напомним, 27 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты туристического сбора переселенцев.