Новости • Агрессия России против Украины

Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев

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Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на 2 миллиона долларов, чтобы сплотить внутренне перемещенных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине в Twitter.

Программа была запущена в сотрудничестве с Советом по международным исследованиям и обменам (IREX) - международной организацией, которая занимается проблемами образования и развития. На программу, которая как предполагается будет действовать 2 года, планируется выделить 2 млн долларов. 

"Это сплотит внутренне перемещенных лиц в Украине, а также повысит устойчивость общества перед лицом агрессии России", - сказано в сообщении.

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Напомним, 27 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты туристического сбора переселенцев. 

Посольство США в Украине запустило двухлетнюю программу на $2 млн для сплочения переселенцев 01

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Топ комментарии

  • Алекс S. Pоман
    так и хочется сказать словами классика: В «Ворошилове» за последние два года сменилось три председателя: одного посадили за воровство, другого за растление малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было одно только слово «Эх» с тремя восклицательными знаками...
  • Привет
    Что означает "сплотить"??
  • Gregory Mihelson
    Это что бы никто не понял куда 2млн делись.
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