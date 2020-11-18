Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Киеве заполнены на 52%, - Кличко

Заполненность коек, подготовленных для больных коронавирусом в коммунальных медучреждениях столицы, составляет 52%. Всего город подготовил уже более 4,5 тыс. коек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"К сожалению, как видим, увеличивается в столице и количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. На аппаратах ИВЛ - 31 больной, - сообщил Кличко.

"Как я говорил ранее, сегодня город подготовил более 4,5 тысячи коек для приема больных коронавирусом. Заполненность коек в столице - почти 52% ", - добавил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Киеве умерли 23 человека, 430 - выздоровели, выявили рекордные 1 213 случаев, - Кличко