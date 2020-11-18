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Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая

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Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая
В Киевской области в одной из районных больниц мужчина умер от коронавируса. Он пожертвовал свои минуты на кислородном концентраторе сыну, который тоже болен COVID-19.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в больнице инфицированным коронавирусом лишь на 15 минут дают кислородные концентраторы, потому что их не хватает. А в одной из районных больниц инфицированный мужчина, который отдал свои минуты на концентраторе сыну, умер.

"В районном центре отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода, или уже нет", - написала Яровая.

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Она отметила, что 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало.

"Кто не пережил признаки одышки во время коронавируса, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла говорить. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему 15 минут дают подышать кислородом", - рассказала волонтер.

Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая 01

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    А зеленскому если поплохеет с ермаком в феофании будут кислород круглосуточно поставлять в любое время. Всетаки слуги должны жить лучше своих хоязев Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 6143
  • Шура Семенец
    Мужчина с COVID-19 на Киевщине отдал свою суточную порцию кислорода больному сыну и не выжил, - волонтер Яровая - Цензор.НЕТ 3542
  • Vadym Tsyrkalyuk
    позор, пилить деньги на асфальте своими фирмочками, когда больницам не хватает
    и даже закупку организовать эффективно не могут турборежимщики...
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