За две недели работы контакт-центр Минздрава получил 37 тыс. звонков: спрашивают о семейных врачах и диагностике
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер в ходе брифинга.
"За две недели работы операторов мы поняли, что ежедневно необходимо улучшать работу, менять алгоритмы, следить за качеством ответов и консультировать так же наших операторов относительно новостей, которые ежедневно появляются в нашей сфере", - отметил замминистра.
По его словам, к работе в контакт-центре привлечено около 150 операторов. Они прошли специализированное обучение по методу работы, регистрации обращений и предоставлении исчерпывающих ответов гражданам.
Указано, что чаще всего на горячую линию обращаются по поводу:
- коммуникации с семейными врачами и подписания декларации,
- диагностики и направлений на нее,
- результатов тестирования,
- амбулаторного лечения,
- бесплатных лекарств и тестирования,
- порядка самоизоляции и путешествий за границу.
По словам Кучера, наибольшее число обращений на горячую линию зафиксировано в Киевской области - 18%, Киеве - 14%, Днепропетровской области - 9,6%, Харьковской области - 6% и Черкасской области - 5,3%.
Напомним, по состоянию на 11 ноября в Минздраве сообщали о 27 тысячах звонков на горячую линию министерства.