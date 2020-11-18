Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Больше всего на рекламу потратили "Слуга народа" и "За майбутнє". Кроме прямой рекламы, политики вкладывались в "черную рекламу" против конкурентов и размещение своих материалов на страницах с нейтральными названиями, что в отчетах не отражено.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ. Данные, которые оно проанализировало, включают затраты до 25 октября. В связи со вторым туром выборов мэра траты могут еще возрасти.

Общая сумма трат всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, с начала года составила более 6,6 млн долларов (почти 178 млн грн).

Рекламу распространяли на 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram.

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Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн долларов (около 154 млн гривен).

Страница "Политическая партия "За Майбутнє" возглавляет топ по расходам - с августа по октябрь потрачено почти $170 тыс.

Партия "Слуга народа" занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее - $880 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край", - Честно. ИНФОГРАФИКА