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Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

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Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА
Больше всего на рекламу потратили "Слуга народа" и "За майбутнє". Кроме прямой рекламы, политики вкладывались в "черную рекламу" против конкурентов и размещение своих материалов на страницах с нейтральными названиями, что в отчетах не отражено.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО", информирует Цензор.НЕТ. Данные, которые оно проанализировало, включают затраты до 25 октября. В связи со вторым туром выборов мэра траты могут еще возрасти.

Общая сумма трат всех страниц, которые Facebook обозначает как общественно-политические, с начала года составила более 6,6 млн долларов (почти 178 млн грн).

Рекламу распространяли на 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партии на местных выборах потратили на агитацию в Фейсбуке почти 70 млн грн, - ОПОРА

Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу за и против партий/кандидатов, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн долларов (около 154 млн гривен).

Страница "Политическая партия "За Майбутнє" возглавляет топ по расходам - с августа по октябрь потрачено почти $170 тыс.

Партия "Слуга народа" занимает первое место по совокупным затратам разных страниц этой политической силы или кандидатов от нее - $880 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Больше всего на рекламу в Facebook за август потратили "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край", - Честно. ИНФОГРАФИКА

Политики с начала года потратили на рекламу в Facebook более 150 млн грн, - ЧЕСНО 01

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  • Підлога Маккартні
    Опросник про пять вопросов от зеДыбила вообще выкинутые деньги просто так Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4743
  • 5 копійок
    Зелень пролетіла. Особливо Верещучка на крані. А бабло полетіло в нікуди. Політики з початку року витратили на рекламу в Facebook понад 150 млн грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6324
  • Паравоз
    Это только официальные страницы!
    Если посчитать ботов, приспешников и их "левые" аккаунты сумма будет больше раз в 20-50.
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