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Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать

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Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать
Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что ушел с поста советника главы ОП Андрея Ермака из-за невозможности побороть коррупцию на таможне и в налоговой.

Об этом он заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Заявление об отставке подал я. Кейс основной, с которым остался в Офисе президента - это борьба со схемами в налоговой и на таможенной службе. Калейдоскоп кадровых назначений, который мы имеем: четыре руководителя за 10 месяцев на таможне создали условия, в которых каждый таможенный контрабандист живет как последний день. Проводятся схемы, которые еще год назад даже бы побоялись делать", - сказал Уманский.

По его словам, нового руководителя таможни почти месяц не пускали к исполнению обязанностей, что "также о многом говорит".

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"Эти полгода кейс провалился. Возможно, только определенные правоохранители стали неприлично богаты. Поэтому я подал заявление", - сказал Уманский.

Также, по словам Уманского, Украина потеряла доверие МВФ.

"И до тех пор, пока мы не выполним свои обязательства и требования, - ожидать следующий транш нецелесообразно", - уточнил бывший министр.

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  • Старый зольдат
    Так то, что так будет было сразу понятно нормальным людям. Достаточно было посмотреть на две эти хари, что бы всё было ясно.
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