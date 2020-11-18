Синютка во втором туре выборов мэра Львова обходит Садового, - СОЦИС

Cеред тех, кто определился и пойдет на выборы во Львове, 51% планируют поддержать Олега Синютку, а 49% - Андрея Садового.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством "Социс", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что избиратели, которые голосовали за других кандидатов 25 октября, во втором туре в большинстве своем поддерживают Олега Синютку. В частности, за кандидата от "ЕС" планируют проголосовать большинство избирателей Руслана Кошулинского (ВО "Свобода "), Ярослава Рущишина ("Голос"), Игоря Кузьмака (Народный Рух Украины) и Игоря Васюника.

Голоса Игоря Зинкевича ("Варта") примерно поровну распределяются между двумя участниками второго тура.

Андрея Садового во втором туре готовы поддержать избиратели Тараса Кльофы - кандидата от "Слуги народа" и Юлии Гвоздович (Украинская Галицкая партия).



Опрос проводился в период с 29 октября - 10 ноября и в сочетании двух способов: телефонное анкетный опрос. Всего было опрошено 2000 респондентов.

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