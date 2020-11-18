Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына
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Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП.
"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил он.
По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.
Напомним, ранее журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".