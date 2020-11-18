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Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына

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Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына
Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", - сообщил он.

По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

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Напомним, ранее журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

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Топ комментарии

  • nevs nevs
    Получит 750к.,а потом уже через суд восстановится,😤
  • Olexandr Chornogorodskij
    та мине ен часу і через найчесніший печерський чи оаск відновиться, щей компенсацію отримає. ділов то Глава департамента Нацполиции Наумов уволен из-за скандала с работавшим во время карантина ночным клубом его сына - Цензор.НЕТ 8821
  • Полина Золотая ab24ae81
    Освобождение от должности не означает увольнение со службы. Найдут другую должность, а со временем вернут обратно.
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