Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ "сомнительной репутации"

Президент Владимир Зеленский освободил Виталия Герсака от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - отмечается в документе.

Ранее народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами.

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