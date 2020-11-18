Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ "сомнительной репутации"
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Президент Владимир Зеленский освободил Виталия Герсака от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.
Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - отмечается в документе.
Ранее народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами.