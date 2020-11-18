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Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ "сомнительной репутации"

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Зеленский уволил главу СБУ Николаевщины Герсака, которого обвинили в связях с гражданами РФ "сомнительной репутации"
Президент Владимир Зеленский освободил Виталия Герсака от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Соответствующий указ №505/2020 от 18 ноября опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Освободить Герсака Виталия Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - отмечается в документе.

Ранее народный депутат "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что глава Управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак регулярно встречается с россиянами при том, что инструкции Службы запрещают встречи с иностранцами.

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Топ комментарии

  • Anton P. 4d30e2f4
    А расследовать его связи с русскими? Или это уже не важно ?
  • Lanigram
    Удивительно, что его вообще уволили.
    А к тому, что журналисты с активистами, вычисляющие подобных персонажей, делают работу которую должна была бы делать СБУ, полиция и прочие, думаю все уже привыкли...
  • Шрек Баблокат
    так, наверно и уволили по быстрячку, что бы не расследовали связи..
    теперь шумиха уляжется, и все забудут..
    а Зеленский выглядит Д"Артаньяном в КОВИДном дурдоме..
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