Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию темы с кассовыми аппаратами для ФОП, - советник главы ОП Подоляк
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтёт интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторам расчетных операций. Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики", - рассказал Подоляк.
По словам советника ОП, Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя модерацию этой темы.
"Для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Именно поэтому сегодня президент экстренно решил провести соответствующий селектор и получить обстоятельные комментарии от всех заинтересованных сторон", - отметил Подоляк.
Подоляк добавил, что модерацией темы занимается руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Напомним, ранее Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей.