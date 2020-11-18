Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - сообщил он.

Также премьер отметил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

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"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - Добавил Шмыгаль.