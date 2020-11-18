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Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль

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Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль
Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

"Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - сообщил он.

Также премьер отметил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала пандемии коронавируса на медицину потратили более 20 млрд грн, - Шмыгаль

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - Добавил Шмыгаль.

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль 01

Топ комментарии

  • Алексей Хмара
    Это не те который показывают ковид через раз?))
  • Envoy
    167гр за тест ? За сколько продадут ?
  • SergTranscarpathian
    Еххх, якби 42 роки тому, СРСР закупив партію якісних презервативів і передав їх у Кривий Ріг, скільки би бід могли уникнути....
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