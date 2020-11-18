СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность группировки, вымогавшей деньги у местных жителей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы накопленные при пользовании деньгами. Размер "процентов" превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности угрожали убийством, избиением, похищением людей", - написал он.

По его словам, правоохранители, в частности задокументировали, что участники группы требовали от жительницы Харьковской области почти 750 тыс. грн, угрожая в случае невыплаты денег физической расправой ей и ее матери.







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Правоохранители задержали организатора группы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения части "долга" в размере 6 тыс. долл.

Решается вопрос о сообщение задержанному и другим участникам группы о подозрении в совершении преступления.