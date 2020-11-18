Профильный комитет Рады одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект Зеленского о референдуме

Комитета по вопросам организации государственной власти в среду поддержал проект закона о народовластии путем всеукраинского референдума и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении.

Во время голосования за президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум №3612 во 2-м чтении и в целом 18 членов комитета проголосовали "за", 3 - воздержались, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Законопроект предусматривает 4 основных составляющих предмета, который может быть вынесен на референдум: внесение изменений в Конституцию, в частности относительно выборов и референдума; вопросы общегосударственного значения; вопрос изменения территории Украины; вопрос прекращения действия законов или их положений.

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Также рабочая группа предусмотрела "4 предохранителя" от махинаций в вопросах изменения территории Украины: нельзя вынести на референдум вопросы, противоречащие Конституции и нормам международного права; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности Украины, создание угроз национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды.

Также нельзя вынести на референдум вопрос налогов, бюджета и амнистии; вопросы, отнесенные к компетенции органов правопорядка (определения виновных, вынесения приговоров).

18 июня 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме с необходимостью его доработки ко второму чтению.