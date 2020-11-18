В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Национальная система будет оповещать граждан, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Правительство введет это в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Денис Шмыгаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "Дій вдома". И Национальная система, которая фактически будет извещать граждан, что они были в одном помещении с (инфицированным. - Ред.) человеком", - отметил он.

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По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.

Напомним, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек. Больше всего случаев в Киеве.