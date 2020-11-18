Карантин выходного дня - это альтернатива полному локдауну, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. Пока полный локдаун вводить не будут.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Карантин выходного дня - это взвешенная альтернатива полному локдауну. И, если мы все будем соблюдать правила, то сможем увидеть результат через две-три недели", - заявил он.

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Результатом он называет выход на плато в количестве больных - 12-15 тысяч случаев за сутки.

"Результат – это выход на плато при количестве больных 12-15 тысяч случаев в сутки. Там мы сможем несколько разгрузить медицинскую систему и поддержать наших медиков. Это человеческий ресурс, и он не бесконечен", - сказал премьер.