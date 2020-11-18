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Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

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Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании
Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности.

В совместном заявлении компаний говорится, что у более чем 40 тыс. испытуемых взрослых, получивших две дозы лекарства, не было выявлено серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    Да что вы творите! Теперь "Спутнику" только на традиционные 146% нужно выходить.
  • Игорь Ермоленко.
    Можно рисовать любой процент, а всем кто заболеет говорить что они невезучие 5%.))
  • Алексей Хмара
    Сначала было 90% ну тут конкурент заявил о 94% и тут же заявление о окончательном результате 95%.
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