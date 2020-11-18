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Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко

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Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко заявил, что для того, чтобы увеличивать фонд оплаты труда на государственной службе, придется сокращать количество государственных служащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты".

По его словам, такие сокращения нужно делать правильно, с поиском альтернативных возможностей для рабочих.

"Мы понимаем, что нет другого пути. Возможно это не очень популярная сейчас идея, но чтобы увеличивать фонд оплаты труда, рано или поздно придется сокращать государственных служащих", - сказал Корниенко.

Кроме того, он отметил, что в законопроекте №3651 по созданию районных государственных администраций была заложена правка, которая позволяет уволенным служащим районных администраций, при их реорганизации, без конкурса трудоустраиваться в органы местного самоуправления на такие же должности, имея такую ​​же квалификацию.

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Также Корниенко сообщил, что там будет уволено около 12-13 тыс. служащих и около 60% могут сразу же перейти на работу в органы местного самоуправления.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека сообщила, что более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

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  • Стрелок
    Чтобы увеличивать фонд оплаты труда на госслужбе, придется сокращать работников. Другого пути нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2074
  • Artem Oskorbin
    Давно пора. Начните с министров и руководителей центральных органов власти. А там и рядовые сотрудники подтянутся
  • Стрелок
    учителя, врачи и прочие бюджетники - я вас поздравляю от всей души. "епоха зубожіння" кончилась. началась новый интересная эпоха
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