Кабмин разрешил кандидатам на должности госслужбы сдавать тесты дистанционно

Кабинет Министров Украины одобрил возможность дистанционного прохождения тестирования для кандидатов на должности государственной службы категории "Б" и "В".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, установлено, что кандидаты на должности категории "А" и специалисты по вопросам реформ должны обязательно проходить тестирование в Центре оценивания кандидатов, в то время как кандидатам на должности категорий "Б" и "В" предоставлена возможность проходить тестирование на знание законодательства в дистанционном режиме.

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Также в дистанционном режиме может проходить тестирование на знание специального законодательства для кандидатов на занятие должностей дипломатической службы.

Среди прочего регламентировано проведение собеседований с кандидатами всех категорий дистанционно в режиме видеоконференции.

Кроме того, установлено, что проверка владения иностранными языками кандидатов на должности категории "А" будет проводиться после проведения тестирования, что позволит уменьшить нагрузку на Комиссию по вопросам высшего корпуса госслужбы и Центра оценивания.

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