Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы

Кабинет Министров Украины утвердил назначение главой Государственной таможенной службы генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина.

Кабинет Министров назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство согласовало назначение Рябикина на указанную должность 29 октября, затем последовала спецпроверка.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что ожидает от Рябикина на новой должности результатов в кратчайшие сроки, а именно - по выполнению доходов бюджета и продолжению трансформации ведомства в эффективную сервисную службу.

Рябикин в марте 2017 года был назначен гендиректором ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи. Рябикин также был депутатом Украины третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.