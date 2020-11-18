Кабмин назначил Рябикина главой Гостаможслужбы
Кабинет Министров назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Правительство согласовало назначение Рябикина на указанную должность 29 октября, затем последовала спецпроверка.
Ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что ожидает от Рябикина на новой должности результатов в кратчайшие сроки, а именно - по выполнению доходов бюджета и продолжению трансформации ведомства в эффективную сервисную службу.
Рябикин в марте 2017 года был назначен гендиректором ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи. Рябикин также был депутатом Украины третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.