Кабмин согласовал увольнение Габинета с поста главы Хмельницкой ОГА и назначение на его место Гамалия

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение главы Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета и назначение на этот пост Сергея Гамалия.