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Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня

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Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня
Кабинет Министров обязал регистрировать обращения граждан через горячие телефонные линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"На заседании правительства принято постановление Кабинета Министров Украины, которым нормировано оперативное рассмотрение обращений граждан, нуждающихся в помощи, через горячие телефонные линии", - говорится в сообщении.

В частности, теперь регистрация обращений граждан и их рассмотрение будет осуществляться в течение одного рабочего дня.

"Данное решение обусловлено заботой о людях пожилого возраста, находящихся в зоне повышенного риска заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - подчеркивают в министерстве.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Теперь съезжать с темы и отказывать будут в течение одного рабочего дня.
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 8701
  • Ан Мур
    ну, але ж ви всі, 73/43%зебіли, галасували за цей популізм півтора-два роки тому!
    Чого ниєте?
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