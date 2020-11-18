Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня
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Кабинет Министров обязал регистрировать обращения граждан через горячие телефонные линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"На заседании правительства принято постановление Кабинета Министров Украины, которым нормировано оперативное рассмотрение обращений граждан, нуждающихся в помощи, через горячие телефонные линии", - говорится в сообщении.
В частности, теперь регистрация обращений граждан и их рассмотрение будет осуществляться в течение одного рабочего дня.
"Данное решение обусловлено заботой о людях пожилого возраста, находящихся в зоне повышенного риска заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - подчеркивают в министерстве.