Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал "катастрофической" ситуацию с пандемией коронавируса в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом Кориневич заявил во время встречи с послами государств-членов ЕС, организованной Представительством Евросоюза в Украине.

"Ситуация во временно оккупированном Крыму близка к катастрофической, а российская оккупационная власть не в состоянии выполнить свои обязательства по защите гражданского населения и заботиться о жизни и здоровье крымчан", - отметил Кориневич.

По информации представителя президента в АРК, в "больницах недостаточно мест и коек".

"Больницы отказывают гражданам в госпитализации, больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи, нет возможности пройти тест на COVID добровольно, людям иногда нужно ждать более 24 часов, пока к ним приедет машина скорой помощи, в аптеках нет основных препаратов, статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации, а соблюдение карантинных мер не контролируется", - утверждает Кориневич.

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