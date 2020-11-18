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Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической

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Кориневич - послам ЕС: Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму близка к катастрофической
Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич назвал "катастрофической" ситуацию с пандемией коронавируса в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом Кориневич заявил во время встречи с послами государств-членов ЕС, организованной Представительством Евросоюза в Украине.

"Ситуация во временно оккупированном Крыму близка к катастрофической, а российская оккупационная власть не в состоянии выполнить свои обязательства по защите гражданского населения и заботиться о жизни и здоровье крымчан", - отметил Кориневич.

По информации представителя президента в АРК, в "больницах недостаточно мест и коек".

"Больницы отказывают гражданам в госпитализации, больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи, нет возможности пройти тест на COVID добровольно, людям иногда нужно ждать более 24 часов, пока к ним приедет машина скорой помощи, в аптеках нет основных препаратов, статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации, а соблюдение карантинных мер не контролируется", - утверждает Кориневич.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Надо переживать ? В любом случае , я глубоко обеспокоен .
  • Search
    Срочно вызывайте им Жириновского, он им расскажет и о бесплатном газе, как в 2014-ом и о несуществовании Ковида....С ПРЕДАТЕЛЯМИ ВСЕ ЯСНО, ЗАЧЕМ НАМ ИХ ПРОБЛЕМЫ? СВОИХ ХВАТАЕТ.
  • мойша одесский
    Я глубоко озабочен! Нет!!! Я крайне глубоко озабочен! Даже живот свело от озабоченности.
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