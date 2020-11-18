Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи 16 ноября по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с компанией "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЭ) о модернизации связи в президентском самолете за 32,4 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом свидетельствуют данные Prozorro.

"До декабря 2021 года, то есть в течение года компания должна будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA", - говорится в сообщении.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн. и 35млн грн. не состоялось из-за представления менее двух тендерных предложений.

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