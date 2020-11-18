Самолет Зеленского оборудуют интернетом за 32 миллиона гривен
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші", об этом свидетельствуют данные Prozorro.
"До декабря 2021 года, то есть в течение года компания должна будет модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA", - говорится в сообщении.
Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.
Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.
Стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.
Закупку провели с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн. и 35млн грн. не состоялось из-за представления менее двух тендерных предложений.