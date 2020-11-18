ВАКС закрыл второе дело против Труханова

Высший антикоррупционный суд закрыл второе дело против мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН",соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС по делу о декларировании недостоверной информации Трухановым за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

В начале заседания адвокаты мэра Одессы ходатайствовали о закрытии соответствующего дела в соответствии с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

"Ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления.

Кроме того, суд отменил арест на мобильный телефон бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой, который проходил по делу в качестве вещественного доказательства, и обязал правоохранителей вернуть ей телефон и сим-карту к нему.

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Отметим, это уже второе дело Труханова, которое закрыл ВАКС.

Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.

В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.

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