ВАКС закрыл второе дело против Труханова
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН",соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей ВАКС по делу о декларировании недостоверной информации Трухановым за 2015-2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.
В начале заседания адвокаты мэра Одессы ходатайствовали о закрытии соответствующего дела в соответствии с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
"Ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - зачитал председательствующий судья фрагмент постановления.
Кроме того, суд отменил арест на мобильный телефон бывшей жены Труханова Татьяны Колтуновой, который проходил по делу в качестве вещественного доказательства, и обязал правоохранителей вернуть ей телефон и сим-карту к нему.
Отметим, это уже второе дело Труханова, которое закрыл ВАКС.
Как сообщалось, КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.
В ВАКС заявили, что в производстве суда находится 17 уголовных дел по ст. 366-1 УК Украины, при этом по 13 делам указанная статья является единственной инкриминируемой.