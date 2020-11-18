Избранная президентом Санду надеется на "позитивные отношения" с Москвой и хочет "строить Европу" в Молдове

Избранная президентом Молдовы Майя Санду заявила на встрече с послом РФ в Кишиневе Олегом Васнецовым о необходимости развития позитивных отношений с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Моя цель - вывести страну из международной изоляции и развивать хорошие отношения с Россией, что позволит решить важные проблемы для граждан. Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с РФ. Я надеюсь, что с этого момента у нас будет хорошее сотрудничество", - сказала Санду.

На встрече в тот же день с послом ЕС Петером Михалко Санду заявила, что этап международной изоляции Молдовы завершен. "Внешняя политика Молдовы вступает в новый этап. Мы будем проводить открытую, позитивную и выгодную для страны внешнюю политику... Больше никакой изоляции. Внешняя политика в пользу одной партии и конкретного человека закончилась. Мы начинаем внешнюю политику, которая выгодна гражданам Молдовы", - отметила избранный президент.

Читайте также: МИД готовится к визиту в Украину новоизбранного президента Молдовы Санду, - Кулеба

Она заверила, что приложит все усилия, чтобы Молдовы получила как можно больше ресурсов в контексте начала переговорного процесса по новой повестке соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС. "Мы хотим строить Европу дома - европейские институты, европейские школы, европейские дороги, европейские больницы, европейские зарплаты. Мы добьемся успеха благодаря упорной работе и при поддержке наших европейских друзей", - заявила Санду.