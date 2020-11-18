Наемники РФ закрыли в Донецке мечеть - муфтий Исмагилов

На оккупированном Донбассе наемники России взяли под контроль все религиозные организации, в том числе и мусульманские. Они закрыли все общины, которые не подчиняются так называемой "МГБ ДНР", в том числе и мечеть в Донецке.

Об этом муфтий Саид Исмагилов рассказал в интервью изданию "Религиозная правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях "ДНР" взяла под контроль все религиозные организации, в том числе и мусульманские. Оккупанты закрыли все общины, которые не подчиняются "МГБ ДНР", в том числе мечеть в Донецке (я там много лет был имамом) - два года назад общину обвинили в экстремизме и деятельности на украинскую разведку", - сказал Исмагилов.

По его словам, мечеть опечатали, а имама забрали на допрос в "МГБ", взяли подписку о невыезде.

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"Мечеть сейчас закрыта, категорически запрещено ее открывать, заходить туда. Два года стоит совершенно пустая, и такая судьба постигла все мусульманские религиозные организации, которые не подчиняются так называемому "МГБ ДНР"", - рассказал он.

Исмагилов рассказал, что оккупанты создали собственную религиозную структуру, поставили своего имама, который находится под их контролем.

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По словам муфтия, люди вынуждены либо выезжать оттуда, поскольку там жить вообще невозможно, или посещать те мечети, которые разрешены для посещения, или они вообще никуда не ходят и молятся сами дома.