Новости

Экстремистов, пытавшихся по заданию спецслужб РФ поджечь мечеть в Одессе, будут судить, - СБУ

4 01914
Экстремистов, пытавшихся по заданию спецслужб РФ поджечь мечеть в Одессе, будут судить, - СБУ
Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В июне этого года оперативники спецслужбы предотвратили попытку поджога в Одессе культового исламского сооружения и задержали участников одного из неформальных радикальных объединений.

Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни.

Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Харьковщине обезвредила банду, терроризировавшую местных жителей. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Kostya Kostya
    Вообще то, увлекаться строительством мечетей в Украине не стоит, в крайнем случае, зеркально строить православные или греко-католические храмы, иначе получим французский вариант.
  • Андрей Андрей c60919f1
    почему экстримисты ? кто у нас мечети любит ? и зачем они нам ? жили без них ( мечетей и чурок ) , и дальше проживем
    фильмец есть - "спаситель " , там за мечети четко сказано
  • Віталій Павлов
    Закидати гнид камінням як це робиться в ісламських країнах.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости