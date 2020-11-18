Экстремистов, пытавшихся по заданию спецслужб РФ поджечь мечеть в Одессе, будут судить, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В июне этого года оперативники спецслужбы предотвратили попытку поджога в Одессе культового исламского сооружения и задержали участников одного из неформальных радикальных объединений.
Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни.
Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, им грозит до 15 лет лишения свободы.