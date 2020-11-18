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Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году

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Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году
За первые девять месяцев умерли почти на 10 тысяч человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-сентябрь 2020 года. Смертность населения во время пандемии коронавируса ниже, чем в прошлом году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Всего с начала года в Украине умерли 426 687 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 9 846 человек. Так, за январь-сентябрь 2019 года умерли 436 533 человек.

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Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 220 657 человек (в прошлом году - 233 222), миграционный прирост составил 6 941 человек (в прошлом году - 10 143).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2020 года составляла 41 723 998 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 199 089 человек, в том числе за сентябрь - на 20 671 человек.

Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году 01
Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-сентябрь 2020 года умерли на 9,8 тыс. человек меньше, чем в прошлом году 02

Топ комментарии

  • Valentin Nasus
    Так это естественно для вымирания любой популяции - сперва смертность нарастает, а затем убывает. Бо сокращается основная масса живущих.
  • Frol Fedoroff
    При пандемии такое возможно только в двух случаях.
    1. Сократилось населения страны.
    2. Статистика врет
  • WiM
    .
    Приверженцам коронабесия и зе-шобле, стригущей лохов, эта инфа серпом по яйцам...
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