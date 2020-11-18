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"ЕС" требует созвать внеочередное заседание ВР для решения ситуации с ФОП и е-декларированием

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"ЕС" требует созвать внеочередное заседание ВР для решения ситуации с ФОП и е-декларированием
"Европейская Солидарность" требует срочно провести внеочередное заседание Верховной Рады и урегулировать вопросы ФОП и антикоррупционного законодательства.

Это в Facebook сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" требует проведения внеочередной сессии с исчерпывающим перечнем вопросов: решение проблем ФОП и законы, касающиеся электронного декларирования, конституционного кризиса. Надеемся, нам выдадут подписные листы и коллеги из других фракций поддержат эту повестку дня. Справедливо, если в этот день поставим и вопрос увольнения Гетьманцева с должности руководителя комитета. Соответствующие постановления зарегистрированы, мы их подписали. Мы даже готовы собраться на эту сессию в выходной день. Несмотря на карантин", - пишет Геращенко.

Геращенко отметила, что у Зеленского и его монобильшинства не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм.

"Три недели назад в эфире телеканала он грозил КС и ВР роспуском, разгоном, карами небесными, и потом где-то скукожился и исчез. В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хоть 15 законопроектов уже зарегистрированы - бери и принимай тот, который наиболле адекватен. Так же и с ФОП - проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу", - отмечает сопредседатель фракции.

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"Зеленый неистовый принтер сломался и ничего здравого не производит. Вопрос только в политической воле, и не нужно ждать декабря, МВФ, конца света, чтобы помочь малому бизнесу или вернуть ответственность за недостоверное декларирование", - резюмирует Геращенко.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Зачем тебе, Геращенко. ФОПЫ? Появись ты там на базаре перед выборами Осла - они бы тебя там заплевали. Хай черпают большой ложкой то дерьмо шо они сами заварили.
  • Valery Greff
    Не для того зэбилят высадили в ВР, чтоб они что-то там решали. Они должны по команде давить кнопочки, а за разговоры и, тем более, вопросы их штрафуют.
  • Eugen Mk
    Ойойой, айайай, скачай себе на мобило бесплатную аппликуху от налоговой и не ной.

    Пусть она и неудобная, но у тебяж оборот небольшой, значит справишься.
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