Соратник Дубининой Болдин пытается через суд заблокировать выборы ректора Одесского медуниверситета, - СМИ

В Одессе бывший чиновник, адвокат Максим Болдин пытается через суды заблокировать выборы ректора Одесского национального медуниверситета, которые должны состояться 25 ноября.

Об этом сообщают Украинские национальные новости.

Сам Болдин не баллотируется, но активно поддерживает одного из кандидатов — Владлену Дубинину. Ее рейтинг среди коллектива невелик. "По данным близких к университету источников, Максим Болдин подал несколько исков в суды с требованием признать выборы незаконными. Мол, раз не победит Дубинина, пусть не победит никто", — говорится в материале.

При этом издание отмечает: законных оснований для отмены выборов нет. Они были объявлены Министерством здравоохранения в соответствии с законной процедурой, все претенденты на пост ректора к выборам были допущены. "Истец это прекрасно понимает, и рассчитывает на связи в одесских судах. Болдин не упускает возможности похвастать перед коллегами тем, что в них у него "все схвачено. В ближайшее время появится возможность это проверить. Если хотя бы один его иск будет удовлетворен, судебная система вынесет себе очередной приговор по статьям "преступная деятельность" и "вынесение неправомерных решений", — пишут УНН.

Издание допускает, что Болдин поддерживает Дубинину в расчете получить "пост теневого ректора". "Для него медин — последняя возможность состояться профессионально, статусно и публично", — говорится в материале.

На местных выборах-2020 Болдин и Дубинина безуспешно баллотировались в депутаты городского совета Одессы от партии "Перемога Пальчевского", но не преодолели проходной барьер. Летом прошлого года Максим Болдин стал одним из пяти кандидатов на пост главы Одесской ОГА, что вызвало широкий резонанс. Незадолго до этого он добился освобождения из СИЗО Игоря Павловского, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Болдин был его адвокатом и, как утверждают активисты "Хто замовив Катю Гандзюк", неоднократно лгал в суде о якобы плохом состоянии здоровья его подзащитного.

В 2010 году Болдин был подозреваемым по "делу Смоляра". В 2010 году чиновники Одесского горсовета вывели из коммунальной собственности 35 объектов, чем нанесли ущерб в размере 37 млн грн. Незаконное решение визировал лично Болдин, на тот момент начальник юрдепартамента горсовета.